مباشر ليلة الأبطال - أتالانتا (2)-(1) يونايتد.. محاولات حمراء دون خطورة
الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 21:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أتالانتا الإيطالي ضد مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.
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أتالانتا (2)-(1) مانشستر يونايتد
ق 57: جوووول زاباتا والثاني
نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1
ق 45: جوووول رونالدو والتعادل
ق 36: إصابة فاران وخروجه ونزول جرينوود
ق 12: جووووول إيليستش والهدف الأول لأتالانتا
انطلاق المباراة
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كما يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس الإيطالي ضد زينت الروسي.
يوفنتوس (4)-(1) زينيت
ق 84: جوووووول موراتا والرابع
ق 74: جوووول كييزا والثالث
ق 58: جوووول ديبالا والثاني من ركلة جزاء
نهاية الشوط الأول بالتعادل 1-1
ق 26: جوووول التعادل بونوتشي بالخطأ في مرماه
ق 14: جوووول ديبالا والأول ليوفنتوس
انطلاق المباراة