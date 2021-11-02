مباشر ليلة الأبطال - أتالانتا (1)-(0) يونايتد..جوووول إيليستش والهدف الأول وخطأ فادح لـ دي خيا
الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 21:47
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أتالانتا الإيطالي ضد مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.
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أتالانتا (1)-(0) مانشستر يونايتد
ق 12: جووووول إيليستش والهدف الأول لأتالانتا
انطلاق المباراة
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كما يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس الإيطالي ضد زينت الروسي.
يوفنتوس (1)-(0) زينيت
ق 14: جوووول ديبالا والأول ليوفنتوس
انطلاق المباراة