مباشر ليلة الأبطال - أتالانتا (1)-(0) يونايتد..جوووول إيليستش والهدف الأول وخطأ فادح لـ دي خيا

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 21:47

كتب : FilGoal

توتنام × مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة أتالانتا الإيطالي ضد مانشستر يونايتد في الجولة الرابعة لمجموعات دوري أبطال أوروبا.

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أتالانتا (1)-(0) مانشستر يونايتد

ق 12: جووووول إيليستش والهدف الأول لأتالانتا

انطلاق المباراة

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كما يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة يوفنتوس الإيطالي ضد زينت الروسي.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

يوفنتوس (1)-(0) زينيت

ق 14: جوووول ديبالا والأول ليوفنتوس

انطلاق المباراة

مانسشتر يونايتد أتالانتا دوري أبطال أوروبا
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