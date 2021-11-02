عضو اتحاد التأريخ والإحصاء لـ في الجول: اختيار المرشحين للجوائز وجهة نظر فنية ويراعي التوزيع الجغرافي

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 18:23

كتب : محمود عزت

الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء

كشف خالد أبو العيون عضو الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء IFFHS سبب وجود محمد الشناوي حارس مرمى الأهلي، ومدربه بيتسو موسيماني، ضمن ترشيحات الاتحاد لجائزة أفضل حارس في العالم، وأفضل مدرب في العالم، على الترتيب.

وقال أبو العيون لـ FilGoal.com: "محمد الشناوي تم اختياره في أفضل 20 حارس في العالم بناءا على وجهة نظر فنية بحتة من اللجنة المنوطة باختيار الجوائز".

وتابع "وتضع اللجنة في حساباتها التوزيع الجغرافي لذلك يتم تمثيل كل قارة على مستوى العالم وتكون الأغلبية لـ اللاعبين الذين يلعبوا في قارة أوروبا باعتبارها تمتلك المنافسات الأقوى".

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وأضاف "اختير 3 حراس من قارة إفريقيا وهم أندري أونانا حارس أياكس وإدوارد ميندي حارس مرمى تشيلسي الذين يلعبون في أندية أوروبية، بالإضافة إلى محمد الشناوي ممثلا عن قارة إفريقيا وهذا يعتبر أمرا جيدا لحارس يلعب داخل القارة".

وكان الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء اختار كل من جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان - ميلان)، تيبو كورتوا (ريال مدريد)، كاسبر شمايكل (ليستر سيتي)، دافيد دي خيا (مانشستر يونايتد)، مانويل نوير (بايرن ميونخ)، إيديرسون (مانشستر سيتي)، إدوارد ميندي (تشيلسي)، إيميليانو مارتينيز (أستون فيلا)، أوبلاك (أتليتكو مدريد)، بيتر جالوتشي (لايبزج)، كيلور نافاس (باريس سان جيرمان)، الإيراني أمير عبده زاده (ماريتمو).

فيما تم اختيار محمد الشناوي من أندية قارة إفريقيا، مات تيرنر (نيو إنجلاند ريفولوشن)، أندرو بلايك (فيلادلفيا يونيون)، بيدو جاليسي (أورلاندو سيتي)، جييرمو أوتشو (كلوب أميركا) من أندية الأمريكتين.

واستمر "اختيار بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي بناءًا على أنه بطل دوري أبطال إفريقيا، واختارت اللجنة أيضًا معين الشعباني مدرب الترجي السابق الذي حقق نتائج جيدة بعد فوزه بدوري أبطال إفريقيا مرتين على التوالي بالإضافة إلى تواجد الفريق في نصف النهائي، وتواجد مانكوبا مانجيثي مدرب صنداونز أيضًا ضمن الاختيارات".

وأكد "لم أكن ضمن اللجنة التي تختار هذه الجوائز، وتخضع الجوائز لوجهات نظر فنية في المقام الأول".

وعن استبعاد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول، قال "ليفربول لم يظهر بالشكل الأمثل خلال أحداث الموسم الماضي، وحصد على المركز الرابع المؤهل لـ دوري أبطال أوروبا في الرمق الأخير، وتم اختيار عدد محدد من مدربي الأندية الأوروبية لذلك تم استبعاد المدرب الألماني".

وأكمل "كما قلت سابقًا أن الاختيار يتم من خلال وجهة نظر فنية بالإضافة إلى مراعاة التوزيع الجغرافي، لذلك تجد تمثيل لكل القارات".

وعن تواجد محمد شريف في قائمة هدافي العالم، قال "يتم مراعاة الأهداف الدولية سواء على المستوى القاري مع النادي أو مع المنتخب".

واحتل محمد شريف المركز 19 على بين هدافي العالم فيما تواجد محمد صلاح نجم ليفربول في المركز 20.

وأكمل "وسجل شريف 10 أهداف دولية منها 7 مع الأهلي و3 مع المنتخب، فيما سجل نجم ليفربول 10 أهداف أيضًا منهم 8 مع الريدز وهدفين مع منتخب مصر".

وأتم "تواجد الشناوي وشريف وموسيماني ضمن قائمة الجوائز لا تعني الأفضلية المطلقة لهم لكن تتويج لـ مجهوداتهم المبذولة مع النادي الأهلي".

الأهلي محمد الشناوي بيتسو موسيماني الاتحاد الدولي للتأريخ والإحصاء
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