مرتجي: هذا سبب الترشح على منصب أمين الصندوق.. ورسالة قبل انتخابات الأهلي

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 10:43

كتب : FilGoal

خالد مرتجي ومحمد سراج

كشف خالد مرتجي عضو مجلس إدارة الأهلي سبب قراره بالترشح على منصب أمين الصندوق في الانتخابات المقبلة.

وتجرى انتخابات الأهلي على مدار يومي 25 و26 من شهر نوفمبر الجاري.

وقال مرتجي عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" في بداية حديثه: "أشكر أعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم الشديدة في تواجدي بمجلس الإدارة منذ عام 2004".

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وواصل "هذه الثقة بمثابة دين في رقبتي أسعى للوفاء به من خلال وضع كل خبراتي وجهدي في خدمة النادي سواء كنت داخل مجلس الإدارة أو خارجه".

وعن سبب ترشحه على منصب أمين الصندوق في الانتخابات المقبلة قال: "محمود الخطيب رئيس النادي هو من طلب مني ذلك وأبلغني رغبته بذلك بعد التشاور مع لجنة الحكماء في النادي ولم أكن لأرفض الأمر لأنني اعتدت تلبية نداء الأهلي من أي موقع".

وأكمل "عندما فكرت في الترشح لأول مرة للانتخابات عام 2004 تحدثت مع والدي الفريق عبد المحسن مرتجي والذي أكد لي وقتها ضرورة استشارة حسن حمدي ومعرفة إن كان الوقت مناسبا لخوض التجربة أم لا".

وألمح مرتجي "كنت سأخوض الانتخابات في عام 2017 على مقعد آخر لكن بناء على رغبة الخطيب كذلك قررت التواجد كعضو مجلس إدارة، وهناك عرف سائد منذ سنوات طويلة بالعمل وفقا لما تراه لجنة الحكماء بالنادي ولا يمكن أن نخالف رأي رموز الأهلي".

ووجه مرتجي الشعر إلى إبراهيم الكفراوي ورانيا علواني وجوهر نبيل أعضاء مجلس الإدارة الحاليين رغم خروجهم من الانتخابات ورفضهم الترشح".

وأتم مرتجي "يجب أن ندعم الخطيب في قراراته واختياراته سواء كنت متواجدا في الإدارة أم لا وأن يكون هناك إعلاء لمبادئ الأهلي وأن يبقى الأهلي فوق الجميع وليس مجرد شعار فقط".

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