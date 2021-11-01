ضربة جديدة لـ برشلونة.. غياب أجويرو 3 شهور

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 21:51

كتب : FilGoal

كون أجويرو - برشلونة

تلقى نادي برشلونة الإسباني ضربة جديدة بعدما تأكد غياب مهاجمه الأرجنتيني سيرجيو أجويرو لمدة 3 شهور بسبب الإصابة.

سيرخيو أجويرو

النادي : برشلونة

برشلونة

وتعرض أجويرو للإصابة خلال مباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس الماضية في الدوري الإسباني، التي انتهت بالتعادل 1-1.

وأعلن برشلونة غياب أجويرو لمدة 3 شهور بسبب هذه الإصابة.

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وحتى الآن لم يتم الكشف عن تفاصيل إصابة أجويرو، الذي سقط وأمسك بصدره خلال مباراة ألافيس.

وكشفت التقارير الصحفية الإسبانية أن أجويرو يعاني من أزمة في معدل ضربات القلب.

أجويرو البالغ من العمر 33 عاما لعب مع برشلونة هذا الموسم 5 مباريات فقط سجل خلالها هدفا.

وانضم أجويرو لصفوف برشلونة بداية الموسم الجاري قادما من مانشستر سيتي الإنجليزي، وغاب عن انطلاقة الموسم بسبب تعرضه للإصابة.

برشلونة أجويرو الدوري الإسباني
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