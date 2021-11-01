مباشر سوبر رجال السلة - الزمالك (21)-(56) الاتحاد.. الفترة الثالثة

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 19:53

كتب : FilGoal

الزمالك ضد الاتحاد - سوبر رجال السلة

تقام النسخة الثالثة من منافسة سوبر رجال السلة بين الزمالك والاتحاد على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان الاتحاد قد حصد النسخة الماضية، ويشارك بصفته بطلا للكأس بينما الزمالك حقق لقب الدوري.

ويلعب الزمالك بفريق تحت 20 عاما بناء على قرار مجلس الإدارة.

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الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية

56-21 لصالح الاتحاد

31-12 للاتحاد

الفترة الثانية

نهاية الفترة الأولى

27-14 للاتحاد ومتبقي 13 ثانية

19-7 الاتحاد يتفوق ومتبقي 4 دقائق

الفترة الأولى

كرة سلة الزمالك الاتحاد
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