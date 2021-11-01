مباشر في الدوري - إيسترن كومباني (1)-(3) غزل المحلة.. جوووول من ركلة جزاء

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 19:49

كتب : FilGoal

إيسترن كومباني ضد المقاولون العرب

يستضيف إيسترن كومباني فريق غزل المحلة ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

وخسر إيسترن كومباني في مباراته الافتتاحية بهدف أمام المقاولون العرب، بينما تعادل غزل المحلة مع المصري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق48 جووووول هشام عادل يسجل الثالث من ركلة جزاء

ق47 احتساب ركلة جزاء للمحلة بسبب لمسة يد

ق35 جووووول أحمد متعب يفتتح أهداف إيسترن كومباني

ق32 جوووول أحمد غنيم يسجل الثاني بمساعدة القائم الأيمن

ق27 جووووول عبده يحيى يسجل الأول لغزل المحلة

انطلاق المباراة

الدوري المصري إيسترن كومباني غزل المحلة
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