مباشر في الدوري - المصري (0) - (0) سموحة.. حكم الفيديو يلغي الهدف

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 17:03

كتب : FilGoal

أوستن أموتو مهاجم المصري يهدر رأسية أمام مرمى سموحة

يستضيف النادي المصري فريق سموحة ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

وكان المصري قد تعادل أمام غزل المحلة في الجولة الأولى بينما تعادل سموحة ضد الاتحاد السكندري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق25: إنذار لمحمد عنتر بسبب إعاقة حارس سموحة الهاني سليمان

ق21: الـ VAR يلغي الهدف بداع التسلل.

ق17: الهدف الأول لسموحة. عرضية حسين فيصل يقابلها صديق كالابا في شباك المصري.

انطلاق المباراة

انطلاق المباراة بعد قليل

الدوري المصري المصري سموحة
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