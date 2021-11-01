مباشر سوبر سيدات السلة - الأهلي (41)-(54) سبورتنج.. الفترة الثالثة

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 16:50

كتب : FilGoal

الأهلي ضد سبورتنج - سوبر سيدات السلة

تقام النسخة الثانية من منافسة سوبر سيدات السلة بين سبورتنج والأهلي على صالة حسن مصطفى بمدينة 6 أكتوبر.

وكان سبورتنج قد حصد لقب دوري الموسم الماضي بينما فاز الأهلي بلقب الكأس.

=============

أخبار متعلقة
كرة سلة - الزمالك يصدر بيانا بخصوص لقاء السوبر.. واللعب بفريق تحت 20 عاما كرة سلة - أحمد مرعي يعتذر عن عدم استكمال مهمته مع منتخب مصر سلة - إصابة ثريا محمد بـ قطع في الرباط الصليبي كرة سلة - تحديد موعد سوبر الرجال والسيدات

54-41 سبورتنج بعد ثلاثية هاجر عامر ومتبقي 6:42

49-39 تفوق سبورتنج ومتبقي 8:50

الفترة الثالثة

نهاية الفترة الثانية

44-39 سبورتنج بعد ثلاثية أسرار ماجد

41-39 تقدم سبورتنج ومتبقي 1:38

36-32 صحوة سبورتنج مستمرة ومتبقي 4:40

32-32 سبورتنج يتعادل ومتبقي 5:50

الفترة الثانية

انتهاء الفترة الأولى

24-19 للأهلي قبل ثانيتين من النهاية

22-19 سبورتنج يقلص الفارق ومتبقي 40 ثانية

17-11 صحوة أهلاوية ومتبقي دقيقتان

12-11 للأهلي ومتبقي 2:45

9-8 لسبورتنج ومنتصف الفترة الأولى

4-2 سبورتنج يتقدم ومتبقي 7:51 ثانية

إصابة هاجر عامر لاعبة سبورتنج بعد مرور 10 ثواني

انطلاق المباراة

كرة سلة الأهلي سبورتنج سوبر السيدات
نرشح لكم
أخر الأخبار
الزمالك يواجه أندرلخت وبازل وديا في الإمارات 9 دقيقة | الدوري المصري
دجلة لـ في الجول: إيقاف قيد مالاتياسبور بسبب كريم حافظ 27 دقيقة | المحترفون
مران الزمالك - مشاركة أوباما بعد خضوعه لجلسة علاجية.. ومعسكر للقمة 54 دقيقة | مصر
مباشر في الدوري - المصري (0) - (0) سموحة.. حكم الفيديو يلغي الهدف ساعة | الدوري المصري
تشكيل الدوري - أموتو وعنتر يقودان هجوم المصري.. وأمير عادل أساسي مع سموحة لأول مرة ساعة | الدوري المصري
الكومي: لقاء البنك الأهلي آخر فرصة لـ طلعت يوسف ساعة | مصر
مؤتمر أليجري: حسم التأهل لدور الـ16 من دوري الأبطال سيجعلنا نركز أكثر على الدوري ساعة | دوري أبطال أوروبا
مباشر سوبر سيدات السلة - الأهلي (41)-(54) سبورتنج.. الفترة الثالثة ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 البنك الأهلي يعلن إيقاف كريم بامبو بسبب المنشطات.. ويكشف تفاصيل الواقعة 2 تشكيل الأهلي المتوقع - المحترف الجديد يظهر أمام الإسماعيلي.. وكهربا أساسي 3 محامي الزمالك لـ في الجول: المحكمة الرياضية أيدت الحكم علينا في قضية ماريتيمو.. وهذا هو الوضع الحالي 4 في الجول يكشف عقوبة كريم بامبو النهائية