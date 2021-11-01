مؤتمر ناجلزمان: نستهدف التأهل لدور الـ16 من الجولة الرابعة لدوري الأبطال

الاثنين، 01 نوفمبر 2021 - 15:29

كتب : FilGoal

بايرن - برشلونة - ليفاندوفسكي

بايرن - برشلونة - ليفاندوفسكي

يأمل يوليان ناجلزمان المدير الفني لبايرن ميونيخ في حسم مسألة تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مبكرا، قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات، وذلك عندما يواجه بنفيكا.

ويحل بنفيكا ضيفا على بايرن في رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال ناجلزمان في مؤتمر صحفي: "بنفيكا فريق لديه عقلية قوية وخبرة كبيرة. رأينا أنهم قادرون دائمًا على تشكيل تهديد على المرمى".

أخبار متعلقة:
مؤتمر بارخوان: كامب نو أطلق صافراته ضدي أيضا.. نتمنى استعادة كوتينيو ليفربول مهاجم برينتفورد: أحب الانضمام إلى ليفربول الذي أشجعه قائمة برشلونة – عودة ديمبيلي وأراوخو وخروج بيكيه ألابا: مع احترامي لـ بايرن ميونيخ.. كل شيء أكبر في ريال مدريد

وأضاف "سنحاول رفع رصيدنا إلى 12 نقطة وضمان التأهل لدور الـ16، نريد الاستمرار في تقديم مستوانا الطيب في دوري الأبطال".

بايرن يتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة والفوز يؤهله لدور الـ16 بشكل رسمي، فبنفيكا يحتل المركز الثاني بـ4 نقاط ويليه برشلونة بـ3 نقاط ثم دينامو كييف بنقطة.

وعن حالة لاعبيه المصابين أوضح ناجلزمان "لا يزال ألفونسو ديفيز يعاني من بعض المشاكل العضلية، لذلك سنتخذ قرار مشاركته من عدمها قبل المباراة".

وأكمل "تعرض لوكاس هيرنانديز لكدمة، لكنني أتوقع أن يكون لائقا لمواجهة بنفيكا".

وتحدث المدرب الشاب عن حالته الصحية في ظل إصابته بفيروس كورونا قائلا "أشعر بتحسن، بالطبع هناك بعض الآثار الجانبية لكن هذا طبيعي".

واختتم "أتمنى أن تصبح نتيجة العينة سلبية صباح الثلاثاء حتى أتمكن من العودة إلى الفريق".

بايرن ميونيخ يوليان ناجلزمان بنفيكا
نرشح لكم
الإصابة الثالثة.. فيران توريس يغادر معسكر إسبانيا وإسبي بديلا له ماركا: الاتحاد البرتغالي يتحرك لحل أزمة رونالدو وجيسوس موندو: مبابي يقترب من العودة.. وريال مدريد لا يريد التعجل مدرب عمر فايد.. ألفيني أفضل مدير فني لشهر سبتمبر في الدوري الإيطالي موندو: رافينيا غير مصاب.. وموقفه من لقاء خيتافي فيفا يكشف أبرز الاتجاهات التكتيكية التي ظهرت في كأس العالم 2026 بلا هزيمة.. فابيان هورتسلر يتوج بجائزة أفضل مدرب في الدوري الإنجليزي لشهر سبتمبر بخمس مساهمات تهديفية.. جروس لاعب شهر سبتمبر بالدوري الإنجليزي
أخر الأخبار
كأس الخليج - السكتيوي: المنتخب الإماراتي حاليا ليس مثل السابق.. ولا مستحيل في كرة القدم 9 دقيقة | الوطن العربي
الإصابة الثالثة.. فيران توريس يغادر معسكر إسبانيا وإسبي بديلا له 10 دقيقة | الكرة الأوروبية
غياب ثنائي الجزائر عن مواجهة النيجر الودية 18 دقيقة | الوطن العربي
الفوز الأول تاريخيا.. الدباغ يقود فلسطين لانتصار كاسح ضد الصين بخماسية 25 دقيقة | الوطن العربي
ماركا: الاتحاد البرتغالي يتحرك لحل أزمة رونالدو وجيسوس 35 دقيقة | الكرة الأوروبية
أبو ريدة: تحديد موعد البطولة العربية للأندية تمثل تحديا كبيرا.. ونعمل بالتنسيق مع فيفا 43 دقيقة | الوطن العربي
كأس الخليج - داليتش: هذه نقاط قوة منتخب عُمان.. ولا توجد لدينا أعذار 48 دقيقة | الوطن العربي
كرة يد - محمد إبراهيم يشكر جمهور الأهلي ساعة | كرة يد
الأكثر مشاهدة
1 "الجهاز الفني غاضب".. في الجول يكشف كواليس خروج عبد المنعم من معسكر المنتخب 2 تقرير: مصر تستضيف كأس العرب للأندية 3 خبر في الجول – محمد صلاح يغادر إنجلترا للانضمام لتدريبات طرابزون 4 أبولا: رئيس الاتحاد البرتغالي يعقد اجتماعا عاجلا لحل أزمة رونالدو