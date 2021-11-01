مؤتمر ناجلزمان: نستهدف التأهل لدور الـ16 من الجولة الرابعة لدوري الأبطال

يأمل يوليان ناجلزمان المدير الفني لبايرن ميونيخ في حسم مسألة تأهله لدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا مبكرا، قبل جولتين من نهاية مرحلة المجموعات، وذلك عندما يواجه بنفيكا.

ويحل بنفيكا ضيفا على بايرن في رابع جولات مرحلة المجموعات بدوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء.

وقال ناجلزمان في مؤتمر صحفي: "بنفيكا فريق لديه عقلية قوية وخبرة كبيرة. رأينا أنهم قادرون دائمًا على تشكيل تهديد على المرمى".

وأضاف "سنحاول رفع رصيدنا إلى 12 نقطة وضمان التأهل لدور الـ16، نريد الاستمرار في تقديم مستوانا الطيب في دوري الأبطال".

بايرن يتصدر المجموعة بالعلامة الكاملة والفوز يؤهله لدور الـ16 بشكل رسمي، فبنفيكا يحتل المركز الثاني بـ4 نقاط ويليه برشلونة بـ3 نقاط ثم دينامو كييف بنقطة.

وعن حالة لاعبيه المصابين أوضح ناجلزمان "لا يزال ألفونسو ديفيز يعاني من بعض المشاكل العضلية، لذلك سنتخذ قرار مشاركته من عدمها قبل المباراة".

وأكمل "تعرض لوكاس هيرنانديز لكدمة، لكنني أتوقع أن يكون لائقا لمواجهة بنفيكا".

وتحدث المدرب الشاب عن حالته الصحية في ظل إصابته بفيروس كورونا قائلا "أشعر بتحسن، بالطبع هناك بعض الآثار الجانبية لكن هذا طبيعي".

واختتم "أتمنى أن تصبح نتيجة العينة سلبية صباح الثلاثاء حتى أتمكن من العودة إلى الفريق".

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