تقرير: ليس مجرد خيال علمي.. سان جيرمان يفكر في فسخ تعاقد راموس

الإثنين، 01 نوفمبر 2021 - 10:37

كتب : FilGoal

سيرخيو راموس - باريس سان جيرمان

أصبح مصير سيرجيو راموس مدافع باريس سان جيرمان في صفوف الفريق مجهولا وربما يؤدي في النهاية لفسخ التعاقد.

سيرخيو راموس

النادي : باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان

وحسب صحيفة "لو باريسيان" الفرنسية فإن تفكير إدارة سان جيرمان في فسخ تعاقد راموس ليس خيالا علميا بعد الآن.

وأشار التقرير إلى أن سان جيرمان بدأ يشعر بالقلق حول لياقة راموس البدنية في ظل عدم عودته من الإصابة التي يعاني منها في الفخذ حتى الآن كما أنه لم يتدرب ولو ليوم مع زملائه الجدد رغم تدربه فرديا.

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وأوضح التقرير أن سان جيرمان بدأ يعتقد أن عملية التعاقد مع راموس قادما من ريال مدريد في صفقة انتقال حر كانت خاطئة ككل.

وذكرت الصحيفة الفرنسية أن سان جيرمان يرى أن تعجل راموس في العودة هو ما يسبب تأجيلات كثيرة في النهاية لتحامله على نفسه وعلى الإصابة لرغبته في المشاركة في المران والمباريات.

وخلال العام الجاري لم يبدأ راموس سوى خمس مباريات فقط مع ريال مدريد ناديه السابق بعدما أجرى عملية جراحية في ركبته اليسرى وفخذه الأيسر ثم أصيب بفيروس كورونا وعانى من إصابة في وتر أكيليس كذلك.

وكان ليوناردو المدير الرياضي لسان جيرمان قال في وقت سابق ردا على الصحافة الإسبانية: "نعرف أن راموس لديه إصابة".

يذكر أن راموس وقع على عقد يربطه بفريق العاصمة الفرنسية لعامين.

راموس سان جيرمان
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