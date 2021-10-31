بيولي يهزم مورينيو.. ميلان يواصل مطاردة نابولي ويجتاز روما بهدفين

تغلب ميلان على مضيفه روما بهدفين مقابل هدف وحيد في المباراة التي جمعتهما على ملعب الأولمبيكو في قمة منافسات الأسبوع الحادي عشر للدوري الإيطالي.

حاول لورنزو بيليجريني اقتناص هدفا سريعا في الدقيقة الثالثة بتسديدة بعد عرضية ولكن مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 26 أتى هدف ميلان الأول بركلة حرة رائعة سددها زلاتان إبراهيموفيتش على حدود المنطقة لتسكن الشباك.

الهدف الثاني أتى سريعا في الدقيقة 37 من متابعة سددها رافاييل لياو، ولكن تم إلغاؤه بداعي التسلل، لينتهي الشوط الأول بتقدم ميلان 1-0.

ومع انطلاق الشوط الثاني أجرى جوزيه مورينيو مدرب روما أول تبديلاته بخروج هنريك مخيتاريان ونزول فيليكس أفينا جيان.

وفي الدقيقة 50 سجل زلاتان إبراهيموفيتش مرة أخرى بعد تمريرة وصلته في منطقة الجزاء حولها إلى الزاوية اليسرى، ولكن بعد مراجعة الفيديو تم إلغاء هذا الهدف أيضا بداعي التسلل.

وتحصل الروسونيري على ركلة جزاء بعد تدخل من روجر إيبانيز، وبعد مراجعة تقنية الفيديو قرر الحكم فابيو ماريسكا الحفاظ على قراره الأصلي، ليسددها فرانك كيسي في الدقيقة 57 على يسار المرمى.

أول تغييرات ستيفانو بيولي مدرب ميلان أتى في الدقيقة 57 بخروج إبراهيموفيتش ونزول أوليفييه جيرو، فيما أجرى مورينيو تبديله الثاني في الدقيقة 63 بنزول ستيفان الشعراوي بدلا من تامي أبراهام.

وتعرض ميلان لحالة إقصاء في صفوفه، بعد تلقي ثيو هيرنانديز الظهير الأيسر للإنذار الثاني في الدقيقة 66، ليجري بيولي تبديله الثاني بعد الطرد بدقيقتين ويشرك فودي بالو توريه بدلا من أليكسيس سايليمايكرس، ويرد مورينيو بثالث تبديلاته مشركا كارلس بيريز بدلا من ماتياس فينا.

وفي الدقيقة 76 حل ساندرو تونالي وأليسيو رومانيولي وتيموي باكايوكو بدلا من إسماعيل بن ناصر ورافاييل لياو ورادي كرونيتش، فيما اختتم مورينيو تبديلاته في الدقيقة 80 بنزول إلدور شومورودوف بدلا من ريك كاسدورب.

وأخيرا سجل روما هدفه الوحيد في الدقيقة 93 من متابعة أسكنها ستيفان الشعراوي في شباك ميلان، لتنتهي المباراة ويواصل الروسونيري مطاردته لنابولي المتصدر بفارق الأهداف ولكل منهما 31 نقطة، فيما تجمد رصيد روما عند 19 نقطة في المركز الرابع.