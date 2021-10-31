مباشر في الدوري - الأهلي (0)-(0) البنك الأهلي.. نزول محمد شريف

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد البنك الأهلي في الجولة الثانية من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

ــــــــــــــــ

ق 53: نزول محمد شريف بدلا من محمد هاني

ق 50: إنذار فادي فريد بعد تدخل قوي ضد أكرم توفيق

شوط أول سلبي

ق 30: البنك يهدر فرصة خطيرة عن طريق محمد بسيوني

ق 20: رأسية قوية من ميكيسوني يبعدها الدفاع

ق 18: بيرسي تاو يهدر فرصة خطيرة بضربة رأسية

ق 10: عرضية من أفشة يقابلها حمدي فتحي بتسديدة والزنفلي يبعدها

ق 6: سقوط أكرم توفيق

انطلاق المباراة