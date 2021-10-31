مباشر في الدوري - طلائع الجيش (0)-(1) الزمالك.. جووول زيزو والأول من ركلة جزاء

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 17:17

كتب : FilGoal

إنبي - الزمالك - زيزو

يستضيف طلائع الجيش فريق الزمالك ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري المصري.

وكان الزمالك قد فاز بمباراته الافتتاحية أمام إنبي بهدفين دون مقابل، بينما خسر طلائع الجيش أمام البنك الأهلي بثلاثة أهداف دون رد.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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ق. 24 تصويبة قوية من ميدو جابر، يتصدى لها محمد أبو جبل على مرتين.

ق 19: جوووول زيزو والأول من ركلة جزاء

ق 18: ركلة جزاء للأبيض بعد عرقلة عمر السعيد داخل منطقة الجزاء.

ق 15: الأبيض يطالب بركلة جزاء

ق. 5 ركنية يقابلها محمود علاء برأسية بجانب المرمى.

ق. 4 تصويبة من بنشرقي يتصدى لها محمد بسام,.

انطلاق المباراة

الدوري المصري الزمالك طلائع الجيش
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