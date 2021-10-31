كليوباترا يزيد معاناة الإسماعيلي بثنائية من تسديدة واحدة

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 16:56

كتب : FilGoal

سيراميكا كليوباترا والإسماعيلي

فاز سيراميكا كليوباترا على ضيفه الإسماعيلي بنتيجة 2-1 على ملعب عثمان أحمد عثمان اليوم الأحد في الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز 2021-2022.

وحقق كليوباترا فوزه الأول في الدوري رافعا رصيده إلى 4 نقاط ليحتل وصافة ترتيب البطولة بفارق الأهداف عن المتصدر الاتحاد السكندري.

بينما استمر الإسماعيلي متذيلا لترتيب البطولة بلا رصيد بعد تلقيه الخسارة الثانية على التوالي.

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وضرب عصام صبحي الكرة برأسه في المرمى الخطأ ليحول تمريرة عرضية لكليوباترا داخل شباك ناديه في الدقيقة 16.

وضغط الإسماعيلي بقوة وكان الطرف الأفضل وأدرك التعادل بتسديدة قوية من مسافة قريبة من المرمى نفذها بينسون شيلونجو في الدقيقة 30 مستغلا خطأ الحارس عامر عامر.

وسدد شكري نجيب قائد الإسماعيلي كرة قوية اصطدمت بالعارضة في الدقيقة 32.

وطلب باسم مرسي مهاجم كليوباترا بضربة جزاء إثر سقوطه في منطقة الجزاء في الدقيقة 51 لكن الحكم محمد معروف رفض بعد الرجوع للفيديو.

وواصل الإسماعيلي تهديده للمرمى لكن فشل في تسجيل هدف ثان، وفي المقابل صوب شادي حسين في الدقيقة 72 الكرة قوية في أقصى الزاوية اليمنى لتسكن شباك الدراويش.

وهي التسديدة الوحيدة التي أطلقها كليوباترا بين القائمين والعارضة خلال المباراة.

ويحل الإسماعيلي ضيفا على البنك الأهلي يوم الخميس وسيلعب كليوباترا ضد مضيفه مصر للمقاصة.

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