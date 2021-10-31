مباشر في الدوري - كليوباترا (0) (0) الإسماعيلي.. مصر للمقاصة (0) (0) الجونة

تابع مباشرة مباراتين تنطلقان الثالثة عصرا في الجولة الثانية للدوري المصري الممتاز 2021-2022.

الإسماعيلي ضيف سيراميكا كليوباترا، تابع اللقاء دقيقة بدقيقة من هنا

ومصر للمقاصة يستضيف الجونة، اضغط هنا لتتابع المباراة دقيقة بدقيقة

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ق7: كرة عرضية من ركلة ركنية من الطرف الأيسر لصالح الجونة شتتها الدفاع، لتصل إلى كريم طارق الذي سدد كرة قوية بالقدم اليسرى من داخل منطقة الجزاء لكنها تمر بجوار القائم الأيمن

بداية المباراتين