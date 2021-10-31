فاروق جعفر: التجديد لـ بنشرقي خلال أيام

قال فاروق جعفر المستشار الفني لنادي الزمالك إنه سيتم حسم ملف تجديد اللاعب المغربي أشرف بنشرقي مع الزمالك خلال الأيام المقبلة.

وأضاف في تصريحات عبر القناة الأولى المصرية "في خلال الأيام المقبلة سيكون هناك قرار في مسألة تجديد عقد اللاعب، وسنتوصل إلى حل يرضي جميع الأطراف".

واستطرد "الأمور الفنية والإدارية داخل نادي الزمالك تتجه إلى الاستقرار، ولم نكن نتوقع قرار إيقاف القيد على نادي الزمالك، وبالتالي حافظنا على القوام الرئيسي للفريق، وقمنا بإعارة الصفقات التي انضمت إلى الفريق".

وتابع "هناك العديد من الموارد المالية التي يتم الاستفادة منها، ومنها العضويات داخل النادي بالإضافة إلى الفرع الجديد للنادي في مدينة 6 أكتوير، إلى جانب إيجارات المحلات التجارية التي على سور نادي الزمالك".

وواصل "نحتاج دائما إلى وجود دخل مستمر لدفع رواتب اللاعبين وخاصة الأجانب، وعدم الاعتماد فقط على أموال الجمعية العمومية".

وأوضح "أتوجه بالشكر لكل من يرغب أن يساند ويساعد النادي خاصة من رجال الأعمال، الدعم كبير للنادي والأمور ستختلف بعد الانتخابات المقبلة".

وعن كيفية التعامل مع القضايا والغرامات التي تفرض على نادي الزمالك، قال جعفر: "الشروط الجزائية هى صاحبة الأزمة المالية داخل نادي الزمالك في الوقت الحالي".

وأشار إلى "معظم القضايا التي تم رفعها على نادي الزمالك كانت بحسن نيه، ولكن هناك البعض رفع قضايا على نادي الزمالك بسبب المستحقات".

ويواجه الزمالك فريق طلائع الجيش ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات الدوري المصري الممتاز.

وكان الزمالك استهل مشوار الدفاع عن اللقب في الموسم الجديد بمواجهة إنبي والذي فاز عليه بنتيجة هدفين مقابل لاشئ في افتتاح المنافسة.