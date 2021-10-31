التشكيل المتوقع لـ الزمالك - لا تبديلات أمام طلائع الجيش

الأحد، 31 أكتوبر 2021 - 10:39

كتب : إبراهيم رمضان

إنبي - الزمالك - زيزو

على الأرجح سيخوض الزمالك مواجهة مضيفه طلائع الجيش بالتشكيل الذي لعب به ضد إنبي يوم الثلاثاء وفاز بهدفين دون رد في الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

ويحل الزمالك ضيفا على طلائع الجيش الساعة 5:30 مساء وتنقل أون تايم سبورتس 2 المباراة.

وتشكيل الزمالك سيكون:

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حارس المرمى: محمد أبو جبل

الدفاع: محمد عبد الشافي - محمود حمدي "الونش" - محمود علاء - حمزة المثلوثي

وسط الملعب: أشرف بنشرقي - طارق حامد - يوسف إبراهيم "أوباما" - إمام عاشور - أحمد سيد "زيزو"

الهجوم: سيف الدين الجزيري

وفي لقاء إنبي شارك عبد الله جمعة ومصطفى فتحي وعمر السعيد ومحمد أوناجم وإسلام جابر كبدلاء.

وكان طلائع الجيش خسر في الجولة الأولى من الدوري أمام البنك الأهلي.

ويوم الجمعة سيلعب الزمالك حامل اللقب ضد غريمه التقليدي الأهلي.

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