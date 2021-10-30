مباشر في إسبانيا - برشلونة (1)-(0) ألافيس.. هدف أول من ديباي
السبت، 30 أكتوبر 2021 - 20:19
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.
ــــــــــــــ
ق 49: جووووووووووول أول لبرشلونة عن طريق الهولندي ممفيس ديباي بتسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء
نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي
ق 41: تبديل اضطراري في صفوف برشلونة بخروج سيرخيو أجويرو للإصابة ونزول فيليبي كوتينيو
ق 20: تبديل أول اضطراري في صفوف ألافيس بخروج تشيمو نافارو ونزول مارتن أجيريجابيريا
ق 19: ركنية تصل إلى إريك جارسيا يسددها بالرأس ولكن الحارس يتصدى
انطلاق المباراة