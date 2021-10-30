مباشر في إسبانيا - برشلونة (1)-(0) ألافيس.. هدف أول من ديباي

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 20:19

كتب : FilGoal

أجويرو

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة برشلونة ضد ديبورتيفو ألافيس في الجولة الـ12 من الدوري الإسباني.

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ق 49: جووووووووووول أول لبرشلونة عن طريق الهولندي ممفيس ديباي بتسديدة رائعة على حدود منطقة الجزاء

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي

ق 41: تبديل اضطراري في صفوف برشلونة بخروج سيرخيو أجويرو للإصابة ونزول فيليبي كوتينيو

ق 20: تبديل أول اضطراري في صفوف ألافيس بخروج تشيمو نافارو ونزول مارتن أجيريجابيريا

ق 19: ركنية تصل إلى إريك جارسيا يسددها بالرأس ولكن الحارس يتصدى

انطلاق المباراة

برشلونة ألافيس الدوري الإسباني
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