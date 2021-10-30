مباشر في إنجلترا – سيتي (0)(2) بالاس.. نيوكاسل (0)(3) تشيلسي.. جالاجر جووول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لأهم مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإنجليزي.

مانشستر سيتي VS كريستال بالاس (0-2)

ق88: جالاجر جووووووووول! يسجل الهدف الثاني لبالاس

ق61: الهدف يلغى بعد تبين تسلل فودين

ق60: جيسوس جووووول لسيتي بتسديدة على الطائر من زاوية صعبة إثر عرضية فيل فودين

ق59: زاها يهز شباك سيتي لكن الهدف يلغى بداعي التسلل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: بطاقة حمراء لإيمريك لابورت عقب عرقلة زاها الذي كاد أن ينفرد.

ق 31: عرضية من كانسيلو لكن تسديدة جيسوس تمر بجوار القائم الأيمن.

ق 16: تسديدة من رودري يبعدها جوايتا لركنية ببراعة.

ق 6: جووووول لبالاس تمريرة ثنائية بين جالاجر وزاها سددها الأخير على يسار إيدرسون.

بداية المباراة

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نيوكاسل يونايتد VS تشيلسي (0-3)

ق81: جورجينيو جوووووووول! يسجل ركلة الجزاء بطريقة بانينكا

ق79: ركلة جزاء لتشيلسي بعد عرقلة كاي هافيرتز في منطقة الجزاء

ق77: جووووووول! جديد بتوقيع جيمس، بعدما سدد الكرة من داخل منطقة الجزاء إثر ارتدادها من الدفاع

ق65: ريس جيمس يتقدم لتشيلسي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: ركلة ثابتة يسددها حكيم زياش ترتطم بالشباك العلوية لحارس نيوكاسل

ق 29: هدف ملعي لحكيم زياش

بداية المباراة

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