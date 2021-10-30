مباشر في إنجلترا – سيتي (0)(1) بالاس.. نيوكاسل (0)(0) تشيلسي.. إلغاء هدف جيسوس

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 15:49

كتب : FilGoal

أوديسون إدوارد - كريستال بالاس - مانشستر سيتي

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مانشستر سيتي VS كريستال بالاس (0-1)

ق61: الهدف يلغى بعد تبين تسلل فودين

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ق60: جيسوس جووووول لسيتي بتسديدة على الطائر من زاوية صعبة إثر عرضية فيل فودين

ق59: زاها يهز شباك سيتي لكن الهدف يلغى بداعي التسلل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+2: بطاقة حمراء لإيمريك لابورت عقب عرقلة زاها الذي كاد أن ينفرد.

ق 31: عرضية من كانسيلو لكن تسديدة جيسوس تمر بجوار القائم الأيمن.

ق 16: تسديدة من رودري يبعدها جوايتا لركنية ببراعة.

ق 6: جووووول لبالاس تمريرة ثنائية بين جالاجر وزاها سددها الأخير على يسار إيدرسون.

بداية المباراة

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نيوكاسل يونايتد VS تشيلسي (0-0)

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 44: ركلة ثابتة يسددها حكيم زياش ترتطم بالشباك العلوية لحارس نيوكاسل

ق 29: هدف ملعي لحكيم زياش

بداية المباراة

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الدوري الإنجليزي مانشستر سيتي تشيلسي نيوكاسل
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