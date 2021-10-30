مباشر في إسبانيا - إلتشي (0) (2) ريال مدريد.. مشاركة هازارد وكامافينجا

السبت، 30 أكتوبر 2021 - 13:40

كتب : FilGoal

فينيسيوس جونيور - ريال مدريد - إلتشي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إلتشي وريال مدريد في الجولة 12 من الدوري الإسباني.

وشهد تشكيل ريال مدريد مفاجأة مدوية إذ يبدأ ماريانو دياز لأول مرة في الموسم بينما يجلس لوكا يوفيتش على مقاعد البدلاء.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــا.

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ق 84: مشاركة هازارد وكامافينجا بدلا من فينيسيوس ومودريتش.

ق 73: جوووول فينيسيوس والثاني.. بينية من مودريتش للبرازيلي الذي يسدد من فوق الحارس في الشباك.

ق 68: عرضية من البديل كاربخال ورأسية من ماريانو سهلة في يد الحارس.

ق 64: خروج مارسيلو وفاسكيز ومشاركة ميندي وكاربخال.. ومودريتش يرتدي شارة القيادة لأول مرة في تاريخ ريال مدريد.

ق 63: راؤول جوتي لاعب إلتشي يتحصل على بطاقة صفراء ثانية عقب عرقلة توني كروس.

ق 53: عرضية من الجهة اليمنى تسديدة على الطائر من فيدال تشافيز تمر بجوار القائم الأيسر.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 38: ضعط قوي على دفاع ريال مدريد لتصل الكرة إلى خافيير باستوري الذي مرر بالكعب لكن تسديدة بيريز مرت بعيدة عن مرمى ريال مدريد.

ق 30: عرضية من يوهان موهيكا من الجهة اليسرى وتسديدة على الطائر من لوكاس بيريز تمر بعيدة عن مرمى كورتوا.

ق 26: ماريانو دياز ينفرد ويراوغ الحارس ويسدد كرة في الشباك الخارجية.

ق 22: جووووول فينيسيوس جونيور والأول.. تمريرة بينية تصل إلى ماريانو الذي يمررها بالكعب إلى فيني ليسدد على يمين الحارس.

ق 19: لوكاس بوي مهاجم إلتشي يهدد مرمى كورتوا بتسديدة من الجهة اليمنى يتصدى لها كورتوا ببراعة

ق 17: أسينسيو يعوض رودريجو الذي خرج متأثرا بإصابة عضلية.

ق 2: تسديدة من رودريجو من خارج منطقة يتصدى لها كيكو كاسيا.

بداية المباراة

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