رقم سلبي لـ ميسي لم يحدث منذ 15 عاما

الجمعة، 29 أكتوبر 2021 - 23:58

كتب : FilGoal

ميسي - باريس

مرت 12 جولة من الموسم الحالي للدوري الفرنسي ولا يزال ليونيل ميسي يبحث عن هدفه الأول، أو تمريرته الحاسمة الأولى، في البطولة.

النجم الأسطوري لبرشلونة والذي بدأ مطلع الموسم رحلة جديدة بثوب باريس سان جيرمان لم يزر الشباك أو يرسل تمريرة حاسمة في 5 مشاركات بالدوري الفرنسي حتى الآن.

وبذلك ينتهي شهر أكتوبر وميسي بلا هدف أو تمريرة حاسمة في بطولة الدوري المحلي. بعدما شارك لمدة شوط أمام ليل في لقاء حسمه باريس بنتيجة 2-1 اليوم الجمعة.

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وهو ما لم يحدث منذ 15 عاما.

لأول مرة منذ موسم 2005-2006 الذي كان الثاني لميسي مع الفريق الأول لبرشلونة.

كان ذلك الموسم هو الأخير الذي يعجز فيه ميسي عن تسجيل هدف أو إرسال تمريرة حاسمة حتى بداية شهر نوفمبر.

الإصابة حرمت ميسي من 4 مباريات في الدوري، وغاب في لقائين بسبب عودته المتأخرة إثر المشاركة مع الأرجنتين في تصفيات كأس العالم.

في دوري أبطال أوروبا سجل 3 أهداف في 3 مباريات، لكنه لا يزال يعاني في الدوري الفرنسي.

لكن باريس يسير في درب صحيح نحو استعادة اللقب الذي خسره الموسم الماضي لصالح ليل.

يتصدر البطولة بفارق 10 نقاط عن أقرب ملاحقيه.

ميسي باريس سان جيرمان
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