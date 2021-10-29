بركلتي جزاء.. نابولي يواصل الهيمنة ويعود للانتصارات بثلاثية ضد بولونيا

سحق نابولي ضيفه بولونيا بثلاثة أهداف دون رد، ليعود سريعا للانتصارات وذلك ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الإيطالي.

تقدم لاعب الوسط الإسباني فابيان رويز في الدقيقة 18 بتسديدة في أعلى الزاوية اليسرى، بعد تمريرة حاسمة من إليف إلماس.

ركلات الجزاء تكفلت ببقية العمل، حيث تحصل نابولي على واحدة في الدقيقة 38 إثر لمسة يد ضد جاري ميديل لاعب بولونيا، سجلها لورينزو إنسيني في أسفل الزاوية اليسرى في الدقيقة 41، لينهي الشوط الأول بتقدم الفريق الجنوبي 2-0.

وطالب نابولي بركلة الجزاء الثانية في الدقيقة 61 إثر سقوط المهاجم النيجيري فيكتور أوسيمين، ولكن الحكم رفض احتسابها في البداية، قبل أن يتلقى الإشارة من غرفة الفيديو ويتم احتسابها.

سجل منها إنسيني ثالث أهداف الفريق وثاني أهدافه الشخصية في الدقيقة 62، مرة ثانية في أسفل الزاوية اليسرى.

أخيرا طالب فابيان رويز بركلة جزاء ثالثة في الدقيقة 86، ولكن هذه المرة لم تصدر من الحكم أو غرفة الفيديو أي استجابة.

النتيجة شهدت عودة نابولي لطريق الانتصارات بعد التعادل السلبي مع روما في الجولة الماضية، والذي أوقف 8 انتصارات متتالية منذ بداية الدوري، ليواصل احتلاله للصدارة بـ28 نقطة، بفارق الأهداف عن ميلان، وبفارق 7 نقاط عن إنتر ميلان الثالث، فيما يحتل بولونيا المركز الثاني عشر بـ12 نقطة.