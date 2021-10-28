مصدر من كاف لـ في الجول: نخاطب فيفا لتغيير الموعد المبدئي لانطلاق مونديال الأندية بسبب الأهلي

الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 18:12

كتب : محمد عبد العظيم

هدف أحمد عبد القادر بقميص الأهلي في شباك الإسماعيلي

خاطب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نظيره الدولي "فيفا" من أجل تغيير الموعد المبدئي لانطلاق كأس العالم للأندية 2021 بسبب تضارب المواعيد.

وقال مصدر مسؤول من كاف –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الخميس: "خاطبنا فيفا لتغيير الموعد المبدئي لانطلاق كأس العالم للأندية بسبب تضارب المواعيد مع الأهلي وكأس أمم إفريقيا 2021".

وأوضح "الموعد المبدئي المعلن هو الأسبوع الأول من فبراير وسيتزامن ذلك مع الأسبوع الأخير من كأس أمم إفريقيا والعديد من لاعبي الأهلي سيكونون مشاركين في البطولة".

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وأردف "ننتظر رد فيفا على طلبنا لأن ذلك سيمثل مشكلة".

في الوقت ذاته أوضح المصدر أن مسؤولي الأهلي سيسافرون إلى الإمارات في بداية شهر نوفمبر المقبل إلى الإمارات لتحديد كافة الترتيبات الخاصة بالبعثة من حيث فندق الإقامة وملاعب التدريب.

وتنطلق كأس أمم إفريقيا 9 يناير وحتى السادس من فبراير.

الأهلي فيفا كاف كأس العالم للأندية
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