مباشر في الدوري - غزل المحلة (1) (0) المصري.. جووول أووول هشام عادل

الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 17:22

كتب : FilGoal

إسلام صلاح مدافع المصري يحاول الوصول للكرة قبل محمد فتح الله كماتشو مدافع غزل المحلة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة والمصري في ختام مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة على برج العرب وتبدأ في الخامسة والنصف مساءً.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

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ق 9: جووول أول..كرة طولية يمهدها عبد يحيى برأسه تصل إلى هشام عادل الذي ينفرد ويسدد على يسار مسعود معلنا الهدف الأول.

ق 1: بداية قوية للمحلة بتسديدة صاروخية من عبده يحيى تمر بجوار القائم لأحمد مسعود.

بداية المباراة

الدوري المصري المصري غزل المحلة في الدوري
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