مباشر في الدوري - غزل المحلة (1) (0) المصري.. جووول أووول هشام عادل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة غزل المحلة والمصري في ختام مباريات الجولة الأولى من الدوري المصري الممتاز.

وتقام المباراة على برج العرب وتبدأ في الخامسة والنصف مساءً.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــا.

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ق 9: جووول أول..كرة طولية يمهدها عبد يحيى برأسه تصل إلى هشام عادل الذي ينفرد ويسدد على يسار مسعود معلنا الهدف الأول.

ق 1: بداية قوية للمحلة بتسديدة صاروخية من عبده يحيى تمر بجوار القائم لأحمد مسعود.

بداية المباراة