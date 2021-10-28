الصحف الإيطالية تنتقد أليجري بعد خسارة يوفنتوس أمام ساسولو

الخميس، 28 أكتوبر 2021 - 11:58

كتب : FilGoal

ماسيمليانو أليجري - يوفنتوس

تعرض ماسيميليانو أليجري المدير الفني لفريق يوفنتوس لانتقادات واسعة من الصحفة الإيطالية بعد هزيمة فريقه أمام ساسولو في الدوري الإيطالي.

وتعرض يوفنتوس للخسارة على ملعبه بهدفين مقابل هدف واحد في الوقت القاتل ضمن مباريات الجولة العاشرة من المسابقة.

وتعتبر تلك الخسارة هي الثالثة ليوفنتوس هذا الموسم بينهما اثنتان على أرضه.

أخبار متعلقة
بهدف +95.. ساسولو يصعق يوفنتوس ويزيد موقفه صعوبة ديبالا يعادل بلاتيني في يوفنتوس ويواصل مطاردة أساطيره إنزاجي مبررا غضبه: يوفنتوس لم يكن ليسجل إلا من ركلة جزاء ركلة جزاء تنقذ يوفنتوس.. ديبالا يقتنص التعادل مع إنتر ميلان

وجمع يوفنتوس 15 نقطة في الدوري الإيطالي حتى الآن بفارق 13 نقطة عن ميلان المتصدر.

وحصل أليجري على تقييم 5 أو أقل من 10 من قبل صحف لا جازيتا ديللو سبورت وتوتو سبورت وكوريير ديللو سبورت.

وكتبت صحيفة لاجازيتا ديللو سبورت: "أليجري لم يلاحظ أن كرة القدم قد تغيرت".

كما جاء في الصحيفة الإيطالية "ما كان يعمل بشكل جيد منذ خمس سنوات، الآن لم يعد جيدا، يوفنتوس لم يستحق الخسارة من ساسولو ولكنهم لا يعرفون كيف يفوزون".

بينما أشار تقرير آخر إلى خطة لعب المدير الفني "ما هو الهدف من خطة 4-4-2 الغريبة؟ يلعب رابيو جناحا وكييزا في وسط الملعب هل يريد الدفاع ضد ساسولو؟".

وكان أليجري قد صرح عقب المباراة "يوفنتوس كان قريبا من تسجيل هدف الفوز في الدقائق الأخيرة من المباراة".

واتفقت صحيفة لاجازيتا مع المدير الفني الإيطالي لكن تسائلت عن سبب خياراته الغريبة في التشكيل.

يوفنتوس أليجري
نرشح لكم
يوفنتوس: ديبالا ليس مصابا مورينيو: تدربنا على أهدافنا أمام سبيزيا لمدة 25 دقيقة إنتر يضرب كالياري برباعية ويرتقي لصدارة الدوري الإيطالي الصدارة تبتعد.. سقوط نابولي على يد إمبولي
أخر الأخبار
التضارب مستمر.. سكاي تعلن إذاعة مباريات أمم إفريقيا بمشاركة 40 نجما من الدوري الإنجليزي 10 دقيقة | إفريقيا
جيرارد يتحدث عن عودة فيلا للمراكز الـ10 الأولى في الدوري الإنجليزي 22 دقيقة | الدوري الإنجليزي
رئيس أتليتكو مدريد ينفي احتمالية رحيل جواو فيليكس 31 دقيقة | الدوري الإسباني
نادي "زد" يعلن استضافة أكبر بطولة لرياضة البادل في مصر بمشاركة 128 لاعبا 42 دقيقة | رياضات أخرى
جوارديولا: جودة لاعبي سيتي هي سبب السباعية.. ولم أرغب في المخاطرة بسيلفا 48 دقيقة | الدوري الإنجليزي
اسكواش - نور الشربيني تواجه مفاجأة إنجلترا في نصف نهائي بلاك بول 49 دقيقة | رياضات أخرى
أحمد حمدي: توقيت خروجي من الجونة كان صائبا.. يسألونني في كندا عن محمد صلاح 58 دقيقة | المحترفون
مصدر بـ كاف لـ في الجول: اتحاد الأندية الأوروبية يرفض استدعاء اللاعبين لـ أمم إفريقيا في غياب "بروتوكول صحي مناسب" 59 دقيقة | إفريقيا
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مرموش يعتذر لجماهير فولفسبورج بعد تسديد ركلة جزاء على طريقة بانينكا 2 دوري أبطال أوروبا - الفرق المتأهلة إلى ثمن النهائي.. وموعد القرعة 3 مجاهد: تعارض أمم إفريقيا وكأس العالم للأندية "محلول".. المنتخب والأهلي سيلعبان بكامل نجومهما 4 نصف نهائي كأس العرب.. مواعيد المباريات والقنوات الناقلة