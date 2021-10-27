مباشر في الدوري - الإسماعيلي (0)-(3) الأهلي.. جووول بيرسي تاو والثالث
الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 19:19
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الإسماعيلي ضد الأهلي في الجولة الأولى من الدوري المصري.
ــــــــــــــــــ
ق 33: جووووول الثالث للأهلي عن طريق بيرسي تاو بعد عرضية من أفشة قابلها بتسديدة ووضع الكرة في الشباك
ق 31: رأسية قوية مع حمدي فتحي بعد عرضية من أفشة وأحمد عادل يتألق
ق 27: انذار لباهر المحمدي بعد تدخل قوي مع ميكيسوني
ق 23: جوووول بيرسي تاو والثاني بعد انطلاقة بعد تمريرة أفشة ومراوغة لباهر المحمدي ثم سدد الكرة في الشباك
ق 21: جووووول معلول و الأول
ق 19: ركلة جزاء للأهلي بعد عرقلة ميكيسوني من قبل مروان صحراوي
ق 6: ضغط أحمر مبكر
انطلاق المباراة