مباشر الدوري الإسباني - رايو فايكانو (1) - (0) برشلونة.. هجمات كتالونية بدون فاعلية

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 18:46

كتب : FilGoal

برشلونة

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة رايو فايكانو ضد برشلونة في الجولة الـ11 من الدوري الإسباني.

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ق 66 استمرار تقدم رايو فاليكانو بهدف مقابل لاشئ حتى الآن.

ق 59 تسديدة من أجويرو ولكن يتصدى لها حارس المرمى.

ق 55 تسديدة قوية من كون أجويرو ولكنها خارج المرمى.

ق 52 إنذار لفيليب كوتينيو بعد تدخل قوي على لاعب رايو فاليكانو.

ق 49 تسديدة من نيكو جونزاليز خارج المرمى على يمين حارس رايو فاليكانو.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم رايو فاليكانو على برشلونة بهدف فالكاو.

ق41 هجمة خطيرة من لاعب رايو فاليكانو ولكنه سددها أعلى مرمى تير شتيجن.

ق 36 هجمة خطيرة من الجبهة اليسرى عن طريق ديباي الذي أرسل عرضية لـ ديست ولكنه سددها أعلى العارضة.

ق 30 الهدف الأول لـ رايو فاليكانو عن طريق فالكاو على يمين تير شتيجن بعد خطأ من سيرجيو بوسكيتس.

ق 26 تسديده من ديست على يسار مرمى رايو فاليكانو تذهب خارج المرمى.

ق 20 تسديدة من فالكاو ولكنها تصطدم ببكيه وتخرج إلى ضربة ركنية.

ق 16 هجمة خطيرة لـ سيرجيو أجويرو ولكن يتصدى لها حارس رايو فاليكانو.

ق 15 ربع ساعه بدون أهداف حتى الآن بين الفريقين.

ق 9 تسديدة قوية من ممفيس ديباي لاعب برشلونة على يمين حارس مرمى رايو فاليكانو ولكنها تذهب إلى خارج الملعب.

ق 3 تسديدة مباغته من نصف الملعب لهجوم رايو فاليكانو على مرمى تير شتيجن ولكن يتصدى له الحارس الألماني بنجاح.

انطلاق المباراة

رايو فايكانو برشلونة الدوري الإسباني
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