شفاينشتايجر: لم ألعب مع مورينيو ربما بسب لعبي مع جوارديولا

الأربعاء، 27 أكتوبر 2021 - 12:49

كتب : عبد الرحمن فوزي

باستيان شفاينشتايجر

أعاد باستيان شفاينشتايجر سبب عدم مشاركته أثناء فترة لعبه في مانشستر يونايتد، عندما كان جوزيه مورينيو مدربا للفريق إلى لعبه لفترة تحت قيادة بيب جوارديولا.

وقال شفاينشتايجر في تصريحات لشبكة بي بي سي: "لم ألعب مع مورينيو كثيرا لسوء الحظ، ولكنني مازلت احترمه، هو مدرب عظيم فاز بالعديد من الألقاب".

واستمر "لقد كان وضعا غريب وصعب هو لم يشرح لي أبدا لماذا لا ألعب، ربما بسبب لعبي تحت قيادة جوارديولا الذي لا يحب مورينيو أسلوب لعبه".

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وتابع "في الحقيقة أعجبتني طريقة مورينيو، بالطبع كان مختلفة واعتقد أنها كانت سبب رحيل إبراهيموفيتش عن الفريق، لم يكن بها الكثير من كرة القدم".

واختتم تصريحاته "كانت طريقته مباشرة أكثر ولكنه كان ناجحا مع الفرق التي دربها، كان فقط إحساسا غريبا".

شفاينشتايجر لعب لمانشستر يونايتد في الفترة ما بين 2015 حتى 2017، قبل أن ينتقل لشيكاغو فاير الأمريكي ويعلن اعتزاله بعد عامين مع الفريق.

مانشستر يونايتد شفاينشتايجر جوارديولا مورينيو
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