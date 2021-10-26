مباشر في الدوري - الزمالك (1) (0) إنبي.. بطاقة صفراء لطارق حامد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة إنبي والزمالك في الجولة الأولى من الدوري المصري.

حامل اللقب يواجه الفريق البترولي على ملعب بتروسبورت.

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ق 52: بطاقة صفراء لطارق حامد.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+7: جوووووووول الأول للزمالك من ركلة جزاء عن طريق أحمد السيد زيزو

ق 45+4: ركلة جزاء للزمالك بعد عرقلة أوباما داخل منطقة الجزاء.

ق 45: خطأ من محمود علاء ويخطف إيبوكا الكرة ويحاول مراوغته ويمرر إلى دينوبيتر لكنه سدد كرة أعلى من العارضة.

ق 45: عرضية من إنبي تصل إلى دينوبيتر الذي يمرر عرضية إلى جون إيبوكا لكن الكرة تقف تحت أقدامه ويمسكها أبو جبل.

ق 41: عرضية داخل منطقة الجزاء ومحاولات هوائية من لاعبي الزمالك لكن دفاع إنبي يشتت.

ق 35: زيزو يراوغ ويسدد كرة قوية يتصدى لها محمود جاد بسهولة.

ق 31: بطاقة صفراء ثانية لمصطفى شلبي بعد تدخل قوي على زيزو.

ق 29: بطاقة صفراء لمروان داوود لاعب وسط إنبي بعد تدخل قوي على زيزو.

ق 28: خطأ للزمالك يُنفذ داخل منطقة جزاء إنبي، الجزيري يمهدها بصدره إلى محمود علاء الذي يسدد برعونة بجوار القائم.

ق 27: تصويبة صاروخية من أشرف بنشرقي يتصدى لها محمود جاد ببراعة.

ق 16: طارق حامد يمرر إلى الجزيري على حدود منطقة الجزاء واستدر بإبراهيم يحيى وسدد كرة قوية مرت أعلى من العارضة.

ق 8: خطأ من علي الفيل يستغله بنشرقي الذي يمرر للجزيري الذي يسدد بصعوبة لكن محمود جاد تصدى لها بأقدامه.

بداية اللقاء