مدرب إيسترن كومباني: أزمة في قيد المحترفين الخمسة.. ولن نكون فريق النجم الواحد

كشف علاء نوح المدير الفني لـ إيسترن كومباني عن أزمة قيد الخماسي المحترف في قائمة الفريق بالدوري المصري.

وخسر إيسترن كومباني في المباراة الأولى بتاريخه في الدوري المصري بنتيجة 1-0 بقميص المقاولون العرب.

وقال علاء نوح عبر قناة أون تايم سبورتس 2: "أهنئ لاعبو الفريق على الأداء اليوم، وقلت سابقا أننا لن نكون فريق النجم الواحد بل فريق جماعي".

وأضاف "من خطأ واحد تلقينا الهدف الذي جاء في الشوط الأول".

وتحدث عن أزمة قيد المحترفين قائلا: "لدينا أزمة في قيد المحترفين الخمسة، بسبب خطأ إداري وهناك تحقيق ونحاول وقدمنا شكوى للاتحاد الدولي "فيفا"، ومن الممكن أن نقيد 3 لاعبين".

وأتم "اللاعبون موجودون معنا وحقوقهم كاملة، بيليل آيت مالك أخبرني أنه يريد فسخ تعاقده وطلبت منه المواصلة معنا كأنه أصيب لفترة طويلة على أن ينضم للقائمة في يناير".

وأتم "أهم شيء نحن نعمل عليه هو البقاء في الدوري المصري الموسم الجاري".