تشكيل الدوري – إنبي يهاجم الزمالك بـ إيبوكا.. وأحمد جمعة على الدكة

يهاجم حلمي طولان المدير الفني لإنبي، الزمالك، بجون إيبوكا، ويعاونه دينو بيتر ومصطفى شلبي.

ويجلس القادم حديثا من المصري أحمد جمعة على دكة البدلاء، في التشكيل الذي ضم..

حراسة المرمى: محمود جاد

الدفاع: علي فوزي – إبراهيم يحيى – محمد إسماعيل – مصطفى ياسر "شكشك"

الوسط: مروان داوود – محمد المرسي – صلاح ريكو – دينو بيتر –- مصطفى شلبي

الهجوم: جون إيبوكا

البدلاء: عبد العزيز البلعوطي – الحسن ماساهودو – أحمد جمعة – محمد شريف حتحوت – خالد رضا – أحمد العجوز – مهاب ياسر – أحمد قاسم – زياد كمال