انتهت الدوري المصري – المقاولون (1) - (0) إيسترن كومباني.. انتصار الذئاب

الثلاثاء، 26 أكتوبر 2021 - 14:44

كتب : FilGoal

المقاولون العرب - ايسترن كومباني - جون أوكلي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي المقاولون العرب وإيسترن كومباني التي تقام في ملعب الجبل الأخضر في الجولة الأولى من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بانتصار المقاولون بهدف دون رد.

ق90: 5 دقائق وقت محتسب بدل من الضائع.

ق85: عمر بسام يهدر انفرادا بعد عرضية زاحفة سددها بغرابة أعلى المرمى ليهدر فرصة هدفا ثانيا للمقاولون.

ق70: مازال المقاولون متقدما في النتيجة بهدف دون رد.

ق60: الهدوء يسيطر على مجريات الشوط الثاني حتى الآن.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم المقاولون بهدف دون رد.

ق45: دقيقتان وقت محتسب بدل من الضائع.

ق41: أحمد متعب ينفذ الركلة الركنية بنفس الطريقة مجددا لكن كرته ذهبت بجوار المرمى بقليل.

ق40: محمود أبو السعود يتألق ويحرم أحمد متعب من هدف جميل بعدما أرسل ركلة ركنية مباشرة تجاه المرمى لكن الحارسأبعدها لركلة ركنية.

ق24: يا رباااه العارضة تحرم علاء عباس من هدف رائع بتسديدة مقوسة من على حدود منطقة الجزاء ليستمر تقدم المقاولون في النتيجة بهدف دون رد.

ق18: جوووول أووول للمقاولون عن طريق أوكلي الذي تبادل الكرة مع عبد الله ياسين وراوغ الحارس وسدد في الشباك.

ق16: تسديدة من محمد حمدي زكي من ركلة حرة ذهبت أعلى المرمى.

انطلاق المباراة.

المقاولون العرب إيسترن كومباني الدوري المصري في الدوري
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