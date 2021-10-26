إبراهيم حسن: الاتحاد مر ضد سموحة بظروف مشابهة لما حدث لمانشستر يونايتد ضد ليفربول

قال إبراهيم حسن مدير الكرة في الاتحاد السكندري إن فريقه مر بظروف مشابهة لما مر به مانشستر يونايتد ضد ليفربول.

وكان الاتحاد السكندري خطف تعادلا مثيرا أمام سموحة بأربعة أهداف لكل منهما بعد التأخر في النتيجة بأربعة أهداف لهدف في الجولة الأولى من الدوري المصري أمس الإثنين في استاد الإسكندرية.

فيما سقط يونايتد أمام ضيفه ليفربول في تاسع جولات الدوري الإنجليزي في ملعب أولد ترافورد بخماسية دون رد.

وتحدث إبراهيم حسن للقناة الأولى التليفزيونية قائلا: "النتيجة ضد سموحة أفضل من الهزيمة بالطبع أنا وحسام لا نرضى إلا بالفوز مع أي فريق".

وواصل "وفي اللقاء مررنا بظروف مشابهة لما حدث في لقاء ليفربول ومانشستر يونايتد نفس الوضع ونفس التخيل خلال اللقاء بعد تأخرنا في النتيجة".

وأوضح "ظروف المفاجأة والصدمة جعلت يونايتد لا يعود وهذا وارد أن يحدث لنا، ولكنني كنت أكذب نفسي أنه لا يوجد مستحيل وبالإصرار نستطيع العودة".

وأكمل "حسام قام بتهدئة اللاعبين بين الشوطين بشكل كبير وقال لهم نستطيع العودة رغم التاخر 3-0 وما نحتاجه هو التفكير فقط في كيفية تسجيل الهدف الأول وليس تعديل النتيجة لأنه لو فكرنا في تسجيل ثلاثة أهداف لن نسجل".

وأتم "فجأة تلقينا الهدف الرابع وهذا يقتل أي فريق ولكن مع تبديلات حسام والإصرار من الجميع بدأنا في تحسين النتيجة، وبعد تعديل النتيجة كل اللاعبين كانوا يريدون تسجيل الهدف الخامس والفوز".