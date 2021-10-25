كاف يعلن موعد قرعة دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية.. ومواعيد ما تبقى من تصفيات المونديال

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" اليوم الإثنين مواعيد قرعة الدور الثاني من الكونفدرالية ودور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا وما تبقى من التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2022.

وستقام قرعة دور المجموعات من بطولتي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية في الـ23 من شهر ديسمبر المقبل.

وتأهل الأهلي والزمالك لدور المجموعات من دوري الأبطال بعد تجاوز عقبتي الحرس الوطني النيجري وتوسكر الكيني.

أما قرعة دور الـ32 الثاني من الكونفدرالية سوف تقام في الـ26 من شهر أكتوبر الجاري في تمام الواحدة مساء بتوقيت القاهرة.

وستقام مباريات دور الـ32 الثاني من الكونفدرالية بين شهري نوفمبر وديسمبر، إذ أن مباريات الذهاب ستقام بين 26 و28 نوفمبر.

أما مباريات الإياب فسوف تقام ما بين الثالث وحتى الخامس من شهر ديسمبر المقبل.

ويلعب المصري وبيراميدز في الكونفدرالية.

وفيما يتعلق بمواعيد الجولتين الخامسة والسادسة من التصفيات المؤهلة لكأس العالم فستقام في الفترة من 11 لـ16 نوفمبر المقبل.

أما مواعيد الجولة النهائية فستقام في شهر مارس من عام 2022.

وسيعقد المكتب التنفيذي لكاف اجتماعه في الـ25 من شهر نوفمبر، أما الجمعية العمومية غير العادية فستقام بعد ذلك بـ24 ساعة ويتبعها مؤتمرا صحفيا.