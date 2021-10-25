لا جازيتا: الاتصال الأول حدث.. مانشستر يونايتد يتواصل مع كونتي

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 20:39

كتب : FilGoal

كونتي

يبدو أن أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد يقضي ساعاته الأخيرة كمدرب للفريق.

والآن التواصل بين مانشستر يونايتد والمدرب الإيطالي أنطونيو كونتي حدث بالفعل.

ووفقا للصحفي الإيطالي ألفريدو بيدولا الذي يعمل في صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" الإيطالية فإن مانشستر يونايتد أجرى بالفعل الاتصال الأول مع كونتي.

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وأشار تقرير الصحفي الإيطالي إلى أن كونتي يطلب الحصول على ضمانات وليس فقط مجرد مشاركته لإنقاذ الموقف.

كما أوضح التقرير أنه على الرغم من ذلك التواصل مع كونتي، فإن إدارة يونايتد مازالت تفكر إن كان الوقت الحالي هو المناسب لإقالة سولشاير أم تنتظر حتى التوقف الدولي المقبل في شهر نوفمبر.

وسقط يونايتد أمام غريمه التقليدي ليفربول في ملعب أولد ترافورد أمس الأحد بخماسية دون رد في تاسع جولات الدوري الإنجليزي.

هزيمة جعلت مصير سولشاير محل شك في ظل دعم الفريق بصفقات لكن الفريق لم يحصد سوى 14 نقطة حتى الآن.

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