انتهت في الدوري - فيوتشر (1)-(0) فاركو.. نهاية المباراة

الإثنين، 25 أكتوبر 2021 - 19:24

كتب : FilGoal

فيوتشر فاركو

يستضيف فيوتشر فريق فاركو في ثالث مباريات الجولة الأولى من مسابقة الدوري.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

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نهاية المباراة

ق68 جوووووول أيمن الصفاقسي بصناعة أحمد رفعت

ق55 نزول أيمن الصفاقسي وكريم نيدفيد بدلا من عمر سافيولا ومصطفى البدري

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق30 استبدال سعد سمير للإصابة ونزول محمود مرعي بدلا منه

ق25 إصابة قوية لسعد سمير وينزف دما من رأسه بعد الاصطدام بمحمد صبحي حارس مرمى فاركو

ق12 جنش ينقذ تسديدة عمرو جمال

ق5 مصطفى البدري يهدر الأول

انطلاق المباراة

الدوري المصري فاركو فيوتشر
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