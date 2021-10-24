"هاتريك صلاح يذل سولشاير".. صحف إنجلترا تبرز إهانة مانشستر يونايتد

أبرزت صحف إنجلترا الفوز التاريخي الذي حققه ليفربول على حساب مانشستر يونايتد بخماسية نظيفة في ملعب الأخير أولد ترافورد في ختام وقمة منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي الممتاز.

وتألق النجم المصري محمد صلاح مسجلا ثلاثة أهداف "هاتريك"، بعد صناعته للهدف الأول الذي سجله نابي كيتا، لتتمحور العناوين حول ما قدمه صلاح والخطر الذي يحدق بمستقبل أولي جونار سولشاير مدرب مانشستر يونايتد.

وعنونت صحيفة "ًصن" خبر المباراة قائلة: "الشياطين الحمر يتعرضون للإذلال وصلاح يسجل هاتريك في هجوم ضارٍ ترك سولشاير على الحافة".

في الإطار ذاته جاء عنوان صحيفة "ديلي ميل" كالتالي: "مانشستر يونايتد يتعرض للإذلال على يد غريمه اللدود ليفربول في أولد ترافورد... صلاح يسجل هاتريك ليراكم الضغط على سولشاير".

أما صحيفة ميرور فقالت "أولي جونار سولشاير يتعرض للإذلال بهاتريك مو صلاح".

فيما سلطت صحيفة "مترو" الضوء على رد فعل سير أليكس فيرجسون المدرب التاريخي للشياطين الحمر الذي كان حاضرا في المدرجات، بالإضافة إلى مغادرة العديد من جماهير الفريق ملعب أولد ترافورد خلال المباراة.

أخيرا عنونت صحيفة "إندبندنت" المباراة كالتالي: "صلاح يسجل هاتريك وليفربول المتألق يذل مان يونايتد المحزن".