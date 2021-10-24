مباشر في إنجلترا - يونايتد (0)-(5) ليفربول.. بطاقة حمراء لـ بوجبا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول في قمة مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق76: دخول ساديو ماني في مكان روبيرتو فيرمينو

ق64: خروج نابي كيتا ودخول أليكس أوكسليد تشامبرلين

ق62: دخول كافاني ودالوت وخروج برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد

ق58: بطاقة حمراء على بول بوجبا بعد تدخل قوي على نابي كيتا

ق52: الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

ق51: هدف أول لمانشستر يونايتد عن طريق كريستيانو رونالدو

ق49: الهدف الخامس لليفربول من محمد صلاح

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 49: جوووووول صلاح يسجل الرابع والثاني له في المباراة

ق48: بطاقة صفراء على فريد

ق46: بطاقة صفراء على كريستيانو رونالدو

ق40: بطاقة صفراء على لوك شاو

ق37: الهدف الثالث لليفربول من محمد صلاح بعد تمريرة من نابي كيتا

ق35: تمريرة من برونو إلى راشفورد وتسديدة ضعيفة يتصدى لها أليسون بسهولة

ق32: صلاح يسدد ودي خيا يمنع الهدف الثالث

ق28: أليسون يتصدى لتسديدة قوية من جرينوود ويخرجها لضربة ركنية

ق25: تغيير أول لليفربول بدخول كورتس جونز بدلا من جيمس ميلنر المصاب

ق18: تمريرة ثنائية بين رونالدو وبرونو، الرقم 7 يسدد من على حدود منطقة الجزاء بجوار القائم

ق16: سكوت مكتومناي يسدد فوق العارضة

ق13: جوتا يوسع الفارق لليفربول من صناعة آرنولد

ق10: تسديدة قوية من ماركوس راشفورد بجوار القائم

ق6: ديفيد دي خيا يتألق ويمنه هدف ثاني لليفربول عن طريق فيرمينو

ق5: هدف أول لليفربول عن طريق نابي كيتا من صناعة محمد صلاح

ق3: برونو يهدر أول فرص مانشستر يونايتد بعد جملة جماعية من لاعبي الشياطين الحمر، تسديدة من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة

بداية المباراة

المباراة تبدأ في الخامسة والنصف مساء