انتهت في إنجلترا - يونايتد (0)-(5) ليفربول.. زلزال في أولد ترافورد

الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 17:20

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بهدفه في مانشستر يونايتد

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد وليفربول في قمة مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

يمكنك متابعة المباراة من هنا

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ق76: دخول ساديو ماني في مكان روبيرتو فيرمينو

ق64: خروج نابي كيتا ودخول أليكس أوكسليد تشامبرلين

ق62: دخول كافاني ودالوت وخروج برونو فيرنانديز وماركوس راشفورد

ق58: بطاقة حمراء على بول بوجبا بعد تدخل قوي على نابي كيتا

ق52: الحكم يلغي الهدف بداعي التسلل

ق51: هدف أول لمانشستر يونايتد عن طريق كريستيانو رونالدو

ق49: الهدف الخامس لليفربول من محمد صلاح

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 49: جوووووول صلاح يسجل الرابع والثاني له في المباراة

ق48: بطاقة صفراء على فريد

ق46: بطاقة صفراء على كريستيانو رونالدو

ق40: بطاقة صفراء على لوك شاو

ق37: الهدف الثالث لليفربول من محمد صلاح بعد تمريرة من نابي كيتا

ق35: تمريرة من برونو إلى راشفورد وتسديدة ضعيفة يتصدى لها أليسون بسهولة

ق32: صلاح يسدد ودي خيا يمنع الهدف الثالث

ق28: أليسون يتصدى لتسديدة قوية من جرينوود ويخرجها لضربة ركنية

ق25: تغيير أول لليفربول بدخول كورتس جونز بدلا من جيمس ميلنر المصاب

ق18: تمريرة ثنائية بين رونالدو وبرونو، الرقم 7 يسدد من على حدود منطقة الجزاء بجوار القائم

ق16: سكوت مكتومناي يسدد فوق العارضة

ق13: جوتا يوسع الفارق لليفربول من صناعة آرنولد

ق10: تسديدة قوية من ماركوس راشفورد بجوار القائم

ق6: ديفيد دي خيا يتألق ويمنه هدف ثاني لليفربول عن طريق فيرمينو

ق5: هدف أول لليفربول عن طريق نابي كيتا من صناعة محمد صلاح

ق3: برونو يهدر أول فرص مانشستر يونايتد بعد جملة جماعية من لاعبي الشياطين الحمر، تسديدة من داخل منطقة الجزاء فوق العارضة

بداية المباراة

المباراة تبدأ في الخامسة والنصف مساء

ليفربول مانشستر يونايتد محمد صلاح الدوري الإنجليزي
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