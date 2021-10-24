مران الزمالك – تخفيف الحمل البدني.. كارتيرون يرفض إجراء تقسيمة

أجرى الزمالك مرانه اليوم على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة والذي شهد تدريبات بدنية خفيفة تحت إشراف البرتغالي فيرناندو مدرب الأحمال.

يأتي ذلك حرصا من الجهاز الفني بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون على تخفيف الحمل التدريبي للاعبين قبل انطلاق مسابقة الدوري المصري الممتاز.

ويواصل الزمالك تدريباته استعدادا للقاء إنبي المقرر له مساء يوم الثلاثاء المقبل ضمن منافسات الأسبوع الأول للدوري المصري، والذي سيقام على ملعب بتروسبورت.

وسيخوض الفريق الأبيض تدريبه غدا على أحد الملاعب القريبة من فندق الإقامة.

ورفض كارتيرون إجراء تقسيمة بين اللاعبين، مكتفيا بتدريبات كرة طائرة قبل ختام المران بعد تقسيم اللاعبين إلى ثلاث مجموعات.

ومن المقرر أن ينتظم فريق الزمالك في معسكر مغلق عقب تدريبات اليوم، وذلك استعدادا لمواجهة إنبي.