إكرامي: فخور بالوصول للمباراة الـ 100 قاريا.. ورسالة خاصة لـ الأهلي

الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 14:19

كتب : FilGoal

شريف إكرامي

شدد شريف إكرامي حارس مرمى بيراميدز، على فخره بالمشاركة في 100 مباراة قاريا كأكثر حارس مصري في التاريخ.

شريف إكرامي

النادي : بيراميدز

بيراميدز

وشارك إكرامي في فوز بيراميدز على عزام التنزاني 1-0 في دور الـ 32 في الكونفدرالية، ليسجل مشاركته المئوية قاريا على مستوى الأندية.

وقال إكرامي عبر تويتر:"فخور بوصولي للمباراة رقم 100 كأكثر حارس مرمى مصري في التاريخ مشاركةً في بطولات الأندية الإفريقية".

أخبار متعلقة
إكرامي: تم التركيز على أخطائي بشكل كبير.. وأتشرف بالتدرب تحت يد الحضري إكرامي: سعيد بوصولي إلى 100 مباراة إفريقية.. وهدفنا ظهور بيراميدز بشكل أفضل إكرامي الشحات: رمضان إلى الزمالك؟ سيخسرني.. هو معجون بحب الأهلي

وأضاف "كل الشكر لزملائي و لنادي بيراميدز فلولاكم لم يكن ليتحقق هذا الانجاز".

وأتم "شكر من القلب لبيتي الكبير النادي الأهلي صاحب الفضل الأكبر في مسيرتي والذي تشرفت بارتداء شعاره 88 مباراة إفريقية".

شريف إكرامي بيراميدز الكونفدرالية
نرشح لكم
مواعيد وملاعب وحكام أول جولتين لـ بيراميدز والمصري في الكونفدرالية كأس الكونفدرالية الإفريقية - موعد مباريات المصري في دور المجموعات الشعباني لـ في الجول: متفائل رغم صعوبة المجموعة على الورق.. كلمة المصري ستكون مسموعة بيراميدز لـ في الجول: هدفنا اللقب.. وفرق الكونفدرالية قوية مثل دوري الأبطال
أخر الأخبار
محمد صلاح: لن نحلم بالنهائي قبل مواجهة الكاميرون 33 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
حسين الشحات: نريد تحقيق إنجاز في كأس العالم للأندية ساعة | كأس العالم للأندية
بكاري جاساما يدير لقاء مصر والكاميرون في نصف نهائي كأس أمم إفريقيا ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
ميلنر: بعض أهداف محمد صلاح تجعلك تقف وتصفق ساعة | الدوري الإنجليزي
من الدرجة الثانية إلى الممتاز في الانتقالات الشتوية ساعة | الدوري المصري
محمد دسوقى: نلعب من أجل إسعاد جماهير الإسماعيلي.. وسنقاتل للتتويج بكأس الرابطة ساعة | مصر
أفشة: نخوض مونديال الأندية بظروف مختلفة عن المشاركات السابقة.. لكن دوافعنا كبيرة ساعة | كأس العالم للأندية
متعب: جدو كان سيبدأ نهائي إفريقيا 2010 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 خمسة مهددين بالإيقاف عن منتخب مصر في ختام أمم إفريقيا 2 "هم جاؤوا بـ صلاح ونحن تركنا زياش".. ردود أفعال صحف المغرب بعد الخسارة أمام مصر 3 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي حمدي فتحي والشناوي 4 منتخب مصر يعلن تشخيص إصابتي أبو جبل وحجازي