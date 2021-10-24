أول تعليق من وليد سليمان بعد خروجه من المستشفى

الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 13:22

كتب : FilGoal

إصابة وليد سليمان في مباراة الأهلي والحرس الوطني

طمأن وليد سليمان جناح الأهلي، جمهوره بعد إصابته ضد الحرس الوطني النيجري، والتي انتقل على إثرها للمستشفى قبل خروجه منها قبل ساعات.

وليد سليمان

النادي : الأهلي

الأهلي

وقال سليمان عبر حسابه على فيسبوك: "الحمد لله أنا بصحة جيدة وخرجت من المستشفى".

وشدد "أشكر كل من حاول الاطمئنان علي وأعتذر لكل من لم أقدر على التواصل معهم".

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وأتم "أشكركم جدا، وأشكر كل فرد من الجمهور حاول التواصل معي للاطمئنان علي".

وكان وليد سليمان قد تعرض لإصابة في الرأس أمس السبت خلال مواجهة الأهلي لفريق الحرس الوطني بطل النيجر في ذهاب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقال أحمد أبو عبلة طبيب الأهلي عبر الموقع الرسمي للنادي: "الفحوصات الطبية التي خضع لها وليد سليمان أثبتت إصابته بارتجاح خفيف في المخ نتيجة الكدمة التي تعرض لها".

وتابع "حالة وليد سليمان مستقرة وغادر المستشفى صباح اليوم بعد التأكد من سلامته وعدم معاناته من أي آثار للإصابة التي تعرض لها".

وكشف أبو عبلة "يخضع وليد سليمان لاختبار طبي آخر غدا يتحدد في ضوئه موعد انتظامه في التدريبات الجماعية للفريق".

وكان الأهلي قد تأهل إلى دور المجموعات بعد الفوز على الحرس الوطني بستة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة الإياب، وكان لقاء الذهاب قد انتهى بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

الأهلي وليد سليمان
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