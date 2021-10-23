الرجاء يحجز مقعده في مجموعات دوري الأبطال.. المريخ يتأهل رغم الهزيمة

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 22:01

كتب : أحمد أباظة

الرجاء - الاتحاد - نهائي البطولة العربية

تغلب الرجاء المغربي على ضيفه أويلر الليبيري بهدفين دون رد، في إياب دور الـ32 لدوري أبطال إفريقيا.

سجل محمد بنحليب الهدف الأول لصالح الرجاء في الدقيقة السابعة، فيما أضاف أسامة سوخان الهدف الثاني في الدقيقة 26.

بذلك يتأهل الرجاء إلى دور المجموعات بمجموع المباراتين 4-0، وذلك بعد أن كرر نتيجة الذهاب حيث فاز 2-0 أيضا.

في الدور ذاته تغلب بيترو أتلتيكو الأنجولي على ضيفه أوتوهو دويو الكونغولي بهدفين دون رد.

سجل فيدينيو هدف أتلتيكو الأول في الدقيقة 44، فيما أضاف ميجي الهدف الثاني في الدقيقة 74، ليتأهل الفريق الأنجولي بمجموع المباراتين 4-2، بعد تعادله ذهابا بهدفين لمثلهما.

أيضا تأهل المريخ السوداني إلى دور المجموعات، رغم خسارته لمباراة الإياب ضد زاناكو الزامبي بهدفين مقابل هدف وحيد.

وتقدم توني إدجوماريجو لصالح المريخ في الدقيقة 13، فيما تعادل إيمانويل ماندا للمضيف الزامبي في الدقيقة 23 وسجل أبراهام سيانكومبو هدف الفوز في الدقيقة 86.

النتيجة لم تكن كافية بالنسبة لفريق زاناكو، حيث فاز المريخ ذهابا في السودان بثلاثية نظيفة، ليتأهل بمجموع المباراتين 4-2.

في الإطار ذاته تغلب النجم الساحلي التونسي على الجيش الرواندي بأربعة أهداف دون رد، ليتأهل بمجموع المباراتين 5-1 بعد التعادل ذهابا 1-1.

أخيرا تأهل ساجرادا الأنجولي رغم خسارته أمام رويال ليوباردز من إيسواتيني بهدف نظيف، وذلك بعد فوزه ذهابا 3-1.

الرجاء دوري أبطال إفريقيا النجم الساحلي المريخ
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