مباشر في إنجلترا - برايتون (0) - (3) مانشستر سيتي.. جوووووول ثالث

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 18:15

كتب : FilGoal

أيمريك لابورت - مانشستر سيتي ضد برايتون

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة برايتون ضد مانشستر سيتي ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق30: الهدف الثالث لمانشستر سيتي عن طريق جابريل خيسوس بعد جملة جماعية بينه وبين جريليش وفودين

ق27: الهدف الثاني لمانشستر سيتي عن طريق فيل فودين

ق18: سانشيز يخرج من المرمى أمام فودين المنفرد وينجح في التقاط الكرة قبل مراوغته

ق12: الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق إلكاي جوندوجان

ق10: دانك ينقذ هدف أكيد من على خط المرمى بعد تسديدة جابريل خيسوس المنفرد بالمرمى

ق7: روبرت سانشيز يتألق أمام تسديدة كانسيلو القوية من على حدود منطقة الجزاء

بداية المباراة

المباراة تبدأ في تمام الساعة 6:30 مساء

مانشستر سيتي برايتون الدوري الإنجليزي
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