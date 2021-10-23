مباشر في إنجلترا - برايتون (0) - (1) مانشستر سيتي.. جووووووووول أول

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لمباراة برايتون ضد مانشستر سيتي ضمن مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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ق18: سانشيز يخرج من المرمى أمام فودين المنفرد وينجح في التقاط الكرة قبل مراوغته

ق12: الهدف الأول لمانشستر سيتي عن طريق إلكاي جوندوجان

ق10: دانك ينقذ هدف أكيد من على خط المرمى بعد تسديدة جابريل خيسوس المنفرد بالمرمى

ق7: روبرت سانشيز يتألق أمام تسديدة كانسيلو القوية من على حدود منطقة الجزاء

بداية المباراة

المباراة تبدأ في تمام الساعة 6:30 مساء