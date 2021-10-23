مباشر في إفريقيا - الأهلي (5)-(1) الحرس الوطني.. جووووول كهربا والخامس
السبت، 23 أكتوبر 2021 - 17:26
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد الحرس الوطني بطل النيجر في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.
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ق 68: جوووول كهربا والخامس
ق 64: جووووول الشحات والرابع بطريقة رائعة بعد مراوغة لحارس المرمى
ق 62: خروج وليد سليمان ونزول حسين الشحات
ق 60: إصابة قوية لوليد سليمان بعد اصطدام مع حارس الضيوف
ق 58: جووووول أفشة والثالث
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين لهدف
ق 41: الثالث يضيع على الأهلي بطريقة غريبة من بدر بانون وكهربا
ق 35: هدف أول لفريق الحرس الوطني إيسوفو هينسا
ق 29: محمد شريف يهدر الثالث
وصف الهدف: انطلاقة من كهربا من الناحية اليسرى بعد تمريرة طويلة من معلول ويرسل عرضية تصل إلى أفشة أمام الشباك الخالية ليضعها بالرأس في الشباك
ق 17: جوووووووول أفشة والثاني
وصف الهدف: أكرم توفيق يتدخل ببراعة ويقطع الكرة ناحية اليمين ويمررها لتصل إلى شريف الذي سددها بالقدم اليسرى ليخطئ الحارس في التصدي لها وتدخل الشباك
ق 9: جووووول محمد شريف والأول للأهلي
ق 1: محمد شريف يهدر الهدف الأول بعد 30 ثانية
انطلاق المباراة