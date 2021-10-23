تقرير: نيوكاسل يفكر في تعيين أوفرمارس مديرا رياضيا للنادي

السبت، 23 أكتوبر 2021 - 14:37

كتب : عمر خالد

مارك أوفرمارس

ذكرت صحيفة تليجراف البريطانية أن نيوكاسل يونايتد يفكر في ضم وجه جديد إلى الإدارة الفنية للنادي.

وأوضحت الصحيفة أن الإدارة تدرس التعاقد مع الهولندي مارك أوفرمارس ليكون المدير الرياضي الجديد للفريق.

وأشار تقرير تليجراف إلى أن أوفرمارس إذا وافق على الانضمام إلى نيوكاسل سيحصل على ضعف الراتب الذي يحصل عليه مع أياكس الهولندي.

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وكتبت الصحيفة في تقريرها أن مارك أوفرمارس، المتواجد في مكاتب أمستردام أرينا منذ عام 2012 ، هو المسؤول المباشر عن نجاحات أياكس في السنوات الأخيرة.

واختتمت الصحيفة تقريرها بأنه إذا لم يوافق أوفرمارس على العرض فهناك العديد من الأسماء المرشحه للانضمام لمنصب المدير الرياضي وعلى رأسهم لويس كامبوس والذي حقق نجاحا في دوري الدرجة الأولى الفرنسي، مع كل من موناكو وليل.

يذكر أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي أعلن في وقت سابق استحواذه بالكامل على أسهم فريق نيوكاسل يونايتد بنسبة 100%.

نيوكاسل مارك أوفرمارس
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