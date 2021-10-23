انتهت في إنجلترا - تشيلسي (7) (0) نورويتش

تابع مباشرة مباراة تشيلسي ونورويتش سيتي في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

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نهاية المباراة

ق91: ماونت يسجل الهدف السابع لتشيلسي

ق85: الحكم أعاد تنفيذ ركلة الجزاء بعدما تبين تحرك الحارس كرول للأمام قبل لعب الكرة، وماونت سدد في المنتصف لتصطدم بقدم كرول وتسكن الشباك وتصبح النتيجة 6-صفر

ق83: ميسون ماونت يهدر ركلة جزاء لتشيلسي بعدما تصدى الحارس كرول لتسديدته

ق65: بطاقة حمراء لبن جيبسون لاعب نورويتش

ق63: تمريرة عرضية من هودسون-أودوي أخفق الحارس كرول في إبعادها لتسكن الكرة الشباك إثر لمسة المدافع ماكس آرونز لتصبح النتيجة 5-صفر

ق57: بن شيلويل يسجل الهدف الرابع لتشيلسي بتسديدة بقدمه اليسرى من داخل منطقة الجزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق42: ريس جيمس يسجل الهدف الثالث لتشيلسي بتسديدة لوب بعد انفراده بالمرمى من الجهة اليمنى

ق18: كالوم هودسون-أودوي يسجل الهدف الثاني لتشيلسي بتسديدة من داخل منطقة الجزاء إثر انفراد بحارس المرمى

ق7: ميسون ماونت يسجل الهدف الأول لتشيلسي بتسديدة أرضية قوية من خارج منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى لمرمى الحارس تيم كرول

بداية المباراة